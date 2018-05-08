الأطراف الأوروبية تجدد خلال لقاء مع وفد إيراني دعمها للاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جددت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران (بريطانيا، ألمانيا وفرنسا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، دعمها للاتفاق المبرم في عام 2015 حول أنشطة طهران النووية.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع لممثلي الدول الأوروبية الثلاث المنضوية تحت راية الدول الست الكبرى (الخمس دائمة العضوية وألمانيا) وممثلين عن كل من الاتحاد الأوروبي وإيران اليوم في بروكسل، والذي يهدف إلى “التأكيد على أن الأطراف الحاضرة ملتزمة بتطبيقه”، حسب مصدر أوروبي.

ويأتي الاجتماع في حين يترقب العالم بأسره قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتوقع في وقت لاحق اليوم.، حول الاتفاق

ولم تكف الأطراف الأوروبية عن التأكيد طوال الشهور الماضية بأن الاتفاق يعطي ثماره وأن طهران ملتزمة، مشيرة إلى أن المخاوف الأمريكية حول الأنشطة البالستية ودور إيران في إقليم الشرق الأوسط يمكن حلها بشكل منفصل.