برودي يقترح مدينة ميلانو مقرا لهيئة دولية للمياه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- إقترح رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق، السياسي المخضرم، رومانو برودي إستضافة مدينة ميلانو لمقر “هيئة دولية للمياه”، وذلك خلال مداخلة في مؤتمر حول الابتكار الغذائي (Seeds&Chips) المنعقد بالمدينة، شمالي إيطاليا.

ووصف برودي، الذي جلس سابقا على كرسي رئاسة المفوضية الأوروبية، الهيئة الدولية المقترحة بـ”المهمة” في الوقت الحاضر، منوها بأنه في بعض الأحيان تُشن الحروب لندرة المياه في العديد من أطراف المعمورة، و”لا يوجد أحد على مقدرة للتوسط” لنزع فتيل النزاعات حول مصادر المياه.

وحذر برودي من أنه “إذا لم يتم تنظيم هذا القطاع على الصعيد الدولي في المستقبل، فستحدث مصائب متعددة الاشكال والألوان”، مستشهدا بهذا الصدد إلى “التوترات بين تركيا والعراق، على سبيل المثال”.

وأردف “هذا هو السبب الذي دفعني إلى طرح هذا الاقتراح، لأن إيطاليا تستضيف منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية”. وتابع “لماذا ميلانو مقرا للهيئة المقترحة؟ لأنها مدينة جاهزة تمتلك المهارات التقنية، وهي مدينة أعظم مهندس هيدروليكي في التاريخ: ليوناردو”.