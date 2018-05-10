إيطاليا: 14 معتقلا في مداهمات لخلايا جهادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية اعتقال 14 شخصا في إطار عمليات دهم لخلايا جهادية في أنحاء البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن “عملية واسعة لمكافحة الإرهاب تجري حاليا بتنسيق مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا والإرهاب، وقد نفذت في إطارها قوات الشرطة 14 مذكرة توقيف احترازي في السجن ضد أشخاص بتهمة دعم وتمويل المقاتلين الإسلاميين الأصوليين وبأشكال مختلفة”.

وتابعت أنه “يجري حاليا تفتيش عشرين منزلا في مناطق عديدة”، مبينة أنه “سيتم الإعلان عن تفاصيل العملية خلال مؤتمر صحفي في روما عند الحادية عشرة صباحاً في المديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب، بحضور المدعي الوطني فيديريكو كافييرو دي راو والمدعين العامين للجمهورية في بريشا وكالياري”، وكذلك “رجال مكافحة الإرهاب في قوات الشرطة والحرس المالي”.