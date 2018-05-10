إيطاليا: ميناء كاتانيا بانتظار وصول أكثر من مائة مهاجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن ميناء كاتانيا (صقلية) بانتظار وصول أكثر من مائة مهاجر.

وأضافت المصادر ذاتها أن “من المتوقع وصول السفينة (أكواريس) التابعة لمنظمتي الإنقاذ في المتوسط غير الحكومية (Sos Mediterranee) وأطباء بلا حدود، والتي ترفع العلم الإنجليزي إلى ميناء كاتانيا، حاملة على متنها 105 مهاجرين، من بينهم العديد من النساء والأطفال، والذين تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في البحر المتوسط”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تم تفويض الرسوّ من قبل قوات خفر السواحل الإيطالية ووزارة الداخلية، في نهاية مباحثات مطولة مع إنجلترا لأجلهم”. واختتمت بالقول إن “المهاجرين تم انقاذهم يوم الاحد الماضي من قبل سفينة (آسترال) الشراعية التابعة لمنظمة پروأكتيڤا، والتي ترفع الراية الإنجليزية”.