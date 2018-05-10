الجيش الإسرائيلي يغير على أهداف ايرانية في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن “مقاتلات جيش الدفاع أغارت على عشرات أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سورية”.

وقال افيخاي ادرعي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إنه “خلال الغارات الواسعة تم مهاجمة مواقع استخبارية إيرانية يتم تفعيلها من قبل فيلق القدس، مقرات قيادة لوجستية تابعة لفيلق القدس، مجمع عسكري ومجمع لوجستي تابعيْن لفيلق القدس في الكسوة، معسكر إيراني شمال دمشق، مواقع لتخزين أسلحة تابعة لفيلق القدس في مطار دمشق الدولي، أنظمة ومواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس، موقع استطلاع ومواقع عسكرية ووسائل قتالية في منطقة فك الاشتباك”.

واضاف ادرعي “كما تم تدمير المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل الليلة الماضية”. وتابع “لقد نفذ سلاح الجو الغارات وسط إطلاق المضادات السورية نيرانها رغم التحذير الإسرائيلي، حيث قام رداًّ على ذلك بقصف عدة أنظمة اعتراض جوي (SA5 SA2 SA 22 SA 17) تابعة للجيش السوري”، مبينا أن “جميع طائراتنا عادت الى قواعدها بسلام”.

وكان الجيش قد أعلن في ساعات منتصف الليل أنه تم رصد إطلاق نحو ٢٠ صاروخًا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامي للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان، وقال “تم اعتراض عدة صواريخ من قبل منظومة القبة الحديدية. لا معلومات عن وقوع اصابات”.

وقال ادرعي إن “الاعتداء الإيراني ضد إسرائيل الليلة الماضية يعتبر دليلاً لتموضعها في سورية والتهديد الذي تشكله على إسرائيل وعلى الاستقرار الإقليمي”. وأضاف “نؤكد ان الجبهة الداخلية في إسرائيل موجودة في حالة اعتيادية الدوام الدراسي والأعمال الزراعية تجري كالمعتاد”.

وذكر ادرعي أن “جيش الدفاع سيواصل التحرك بشكل صارم ضد التموضع الإيراني في سورية، وهو يعتبر النظام السوري مسؤولا عما يجري في إراضيه ويحذره من العمل ضد قواتنا”. وأردف “إن جيش الدفاع موجود في حالة جاهزية عليا لسيناريوهات متنوعة وسيواصل التحرك من أجل أمن مواطني إسرائيل”.

في السياق ذاته قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي ضرب معظم البنى التحتية الإيرانية في سورية معربا عن الأمل بأن يكون هذا الفصل قد إنتهى.

وقال ليبرمان في كلمة في مؤتمر هرتسليا الخميس “الليلة الماضية، حاولت إيران مهاجمة الأراضي الإسرائيلية السيادية – وفشلت. لم يضربوا مواطنا أو ممتلكات إسرائيلية. سقطت جميع صواريخهم في سورية أو تم إسقاطها من خلال القبة الحديدية. لقد ضربنا معظم البنية التحتية الإيرانية في سورية”.

وأضاف “لقد أهدرت إيران 13 مليار دولار في الحرب الأهلية السورية وتستمر في إنفاق ملياري دولار سنوياً”. وتابع “لن نسمح لإيران بأن تحول سورية إلى قاعدة لمهاجمة إسرائيل. هناك العديد من الإسلاميين المتطرفين، لكن إيران هي الوحيدة التي تنفذ عقيدتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا”.

ودعا ليبرمان إلى عدم الإحتفال “بانتصار إسرائيل الظاهر في الليلة الماضية على الحرس الثوري الإيراني كهدف لإسرائيل”، وقال “يجب تهدئة الموقف. إسرائيل لا تريد الحرب أو أن تغزو سورية، بل الدفاع عن نفسها فقط”. أعتقد أيضا أن معظم الإيرانيين ضد الحرس الثوري الإيراني في سورية”.

واضاف ليبرمان “قد لا يحب النظام السوري أن تخرق إيران إسرائيل وتعرض الأراضي السورية للخطر، لكن الأسد لا يزال قلقاً بشأن البقاء حيث يعتمد بشكل كبير على إيران، لذا فإن القدرة على إخبار إيران بالتوقف قد تكون محدودة للغاية”.

واعتبر ليبرمان إن “قرار ترامب بشأن الصفقة النووية الإيرانية أعطى إيران نقطة قرار واضحة: البقاء على قيد الحياة أو مواصلة المغامرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأماكن أخرى”.