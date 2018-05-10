رئيسة إيني: ثبات أكبر واستعداد للنمو حتى في ظل انخفاض الأسعار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، إيمّا مارتشيغاليا إننا نتمتع بثبات أكبر ولدينا الاستعداد للنمو حتى في ظل انخفاض الأسعار.

وأضافت مارتشيغاليا خلال خطابها لافتتاح الجمعية العامة لـ(إيني) في روما الخميس، “لقد واجهنا واحدة من أخطر الأزمات في قطاع الطاقة، وفي ظل قيادة كلاوديو ديسكالزي، دعم مجلس الإدارة، وبفضل كوادرنا، قمنا بإجراء تحويل جذري للشركة”، فقد “أصبحت (إيني) اليوم أكثر بساطة، متانة واستعداداً للنمو حتى في سيناريوهات الأسعار المنخفضة”.

وأكدت رئيسة (إيني) “نحن رواد بلا منازع في مجالي التنقيب والتطوير من المنبع”، وذلك “يتضح من الأوقات القياسية للإنتاج في حقل ظهر”، المصري. واختتمت مشيرة الى أن “الشركة نمت بشكل هيكلي بنسبة 14٪ في السنوات الثلاث الأخيرة، مع خفض الاستثمار بنسبة 40٪ وبدون أي تقليص في الموظفين”، وذلك “على العكس من الشركات الأخرى في القطاع”.