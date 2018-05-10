نقابية إيطالية: اضطراب شديد لتشكيل الحكومة دون اهتمام بأولويات البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – نددت نقابية إيطالية بحالة الاضطراب الشديد على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، دون اهتمام بأولويات البلاد.

وأضافت سكرتيرة الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل، سوزانّا كاموسّو في تصريحات على هامش الإجتماع العام للكونفدرالية في باليرمو، الخميس “أعتقد أنه لا يزال هناك ارتباكا شديدا”، وأن “ما يصيبنا بشكل خاص غياب أي نقاش يركز على القضايا الرئيسية الهامة في بلادنا”.

وذكرت كاموسّو أنه “ليس هناك أي ذكر لقطاع العمل ولا حتى كلمة واحدة عن مسألة الأمن”، وخلصت الى القول “يبدو لي أنه ليس هناك أي اهتمام بالأولويات”.

وكان زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني قد وجّه مع الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو نداء الى رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا يطالبان فيه بمهلة لمدة 24 ساعة لتشكيل حكومة سياسية قبل ان يتخذ الرئيس قراره النهائي بخصوص تشكيل حكومة “هدنة” بعد فشل كافة المشاورات السابقة بين جميع الاطراف المعنية، أي رابطة الشمال وحركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي.

وكان سالفيني قد بذل جهودا كبيرة لاقناع حليفه في يمين الوسط، زعيم (فورتسا ايتاليا) سيلفيو برلسكوني، بتقديم ما يسمى في الاوساط السياسية الايطالية بـ”الدعم الخارجي” للحكومة المحتمل تشكيلها بين الرابطة وحركة خمس نجوم.