إيطاليا: إعتقالات من شمال البلاد الى جنوبها لمؤيدين للجهاديين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم منذ فجر الخميس، قوات الشرطة والحرس المالي نفذت عمليتي دهم منفصلتين، بتنسيق اللجنة الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب، قادت إلى كشف شبكة واسعة لدعم الجماعات المتشددة من الفصائل الأصولية الإسلامية الناشطة في سورية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم على وجه الخصوص، إجراء تحقيقات مكنت من كشف تنظيم إجرامي، ذا طابع عابر للحدود، يتألف من 10 سوريين، يمارس أنشطة غسيل الأموال وتقديم خدمات دفع غير قانونية في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي (السويد وإيطاليا والمجر)، وبلدان غير أوروبية (تركيا)” أيضا. “علاوة على ذلك، فقد وجهت لإثنين منهم جريمة تمويل الإرهاب”.

وتابعت أن “التحقيقات ترتبط بأخرى للشرطة جرت بتنسيق الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب الخارجي، في سردينيا”، والتي “قادت مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في ساسّاري إلى تحديد أربعة مسلحين من أصول سورية ومغربية، متهمين بالإنتماء الى خلية دعم تابعة لجبهة النصرة، الناشطة في سورية”، واختتمت مبينة أن “التهم التي يواجهونها ترتبط بالتورط بأنشطة إرهابية وتمويل الإرهاب والوساطة المالية غير القانونية”.