مينّيتي يثني على الإعتقالات بمجال مكافحة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشاد وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، ماركو مينّيتي بعمليات الإعتقال التي تمت فجر الخميس في مجال مكافحة الإرهاب.

هذا وقد نفذت العملية قوات الشرطة والحرس المالي بتنسيق مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا والإرهاب، والتي أدت إلى عمليات اعتقال وتفتيش في مقاطعات عديدة من إيطاليا نظمتها مديريتا شرطة بريشا وكالياري.

وأكد الوزير مينّيتي أن “هذه العملية تمثل خطوة مهمة أخرى في مجال الوقاية من الإرهاب الدولي ومكافحته”، والتي “تطورت في الأشهر الأخيرة في بلادنا”، واختتم مشيرا الى أن “ما تم اليوم، يأتي نتيجة نشاط تحقيقي شامل، أتاح لنا الكشف عن تنظيمات عدائية محتملة والعمل على وقفها”.