إيني: إستثمار 22 مليار يورو في إيطاليا خلال الثلاث سنوات المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المدير التنفيذي لمجموعة إيني للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن إيطاليا هي البلاد التي تحظى بالاستثمار الأكبر من جانب المجموعة، مشيرا إلى أن حجم الانفاق في الأعوام 2018-2021 سيرتفع إلى 22 مليار يورو، أي أكثر بـ2 مليار من الإنفاق البالغ 20 مليار في الفترة 2014-2017″

وأوضح ديسكالزي، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية لعملاق الطاقة الايطالي اليوم الخميس، أن الإنفاق “يشمل استثمارات تتراوح ما بين 7 إلى 8 مليار، ويتضمن أيضاً المعالجة البيئية والصيانة والأنشطة التشغيلية”.

وسوف تعمل مجموعة إيني خلال الفترة 2018-2120، على توجيه 24٪ من حجم الانفاق داخل البلاد في الأنشطة المتعلقة بالأمن البيئي والطاقة الخضراء (مقابل 21% في الثلاثة أعوام الماضية) ، كما ستنفق 25% في عمليات التكرير والتسويق ، (مقابل 27٪ خلال السنوات الثلاث الماضية) و 18% في أنشطة الاستكشاف والإنتاج (18% سابقا) ، بينما ستضخ 15% في المجالات المتعلقة بالغاز الطبيعي والطاقة (مقارنة بـ16 % في السابق).