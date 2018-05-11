إيطاليا: مداهمة 6 مهاجرين قاصرين في مركز استقبال لأسباب أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قالت مصادر إعلامية إيطالية إنه تمت مداهمة 6 مهاجرين قاصرين في مركز استقبال لأسباب تتعلق بالإرهاب.

وأضافت صحيفة (كورييري فيورينتينو) الجمعة، أن “رجال مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في فلورنسا (وسط)، قاموا بمداهمة ستة شباب تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما، من ضيوف مركز لإستقبال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم”، والذين “ظهرت عليهم في الآونة الأخيرة علامات التطرف الإسلامي”.

وعلمت الصحيفة أن “عمليات التفتيش التي نُفّذت، تندرج ضمن تحقيق أجراه مكتب المدعي العام عن القاصرين في مجال التورط بأنشطة إجرامية أو الإرتباط بمجموعات إرهابية وتقديم الدعم لأعضائها”، مبينة أن “عناصر (ديغوس) ضبطوا الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكتب وأجهزة الكمبيوتر”، الخاصة بالشباب المذكورين.

وذكرت (كورييري فيورينتينو) أن “الشباب الستة هم من مصر، غامبيا وساحل العاج”، وقد “تركزت التحقيقات بشأنهم، والتي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في البداية عن شاب مصري (17 عاما) وصل الى سيراكوزا عام 2016، ومنها الى فلورنسا”، حيث “بدأت بالدراسة والإرتباط بمجموعة من شمال أفريقيا، تتردد على أحد المساجد غير المرخصة”.

وخلصت الصحيفة الى القول إن “من علامات التطرف المزعومة التي ظهرت على الفتية الى جانب إطالة لحاهم، تكثيف أوقات الصلاة، تبني موقفا عدائيا تجاه موظفات المركز”، وكذلك “البحث عن خطب أئمة متطرفين على الإنترنت”.