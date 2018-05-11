عريقات يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي “بإدانة كل من المحاولة الجبانة للمستوطنين إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة صباح اليوم مخلفين أضراراً مادية كبيرة في المنزل، وإدانة جرائم الاحتلال ضد مسيرات العودة”. مطالباً أيضا “بالإسراع في توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا”.

وحمّل عريقات “حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية مسؤولية تفجر الأوضاع، وعدم محاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها الممنهجة والمتواصلة ضد أبناء شعبنا”.

وقال “سنقوم برفع هذه الجريمة البشعة وجرائم الاحتلال كافة وخاصة الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصرين والذين تعدمهم ميدانياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المستوطنين ومن يحيميهم من جيش الاحتلال، ومساءلة مسؤولي سلطة الاحتلال ومجرميها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفونها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في مخالفة صارخة للقانون والشرائع الدولية”.

وكان افيد صباح اليوم عن محاولة مستوطنين إسرائيليين إحراق عائلة فلسطينية في منزلها في بلدة دوما قضاء نابلس في شمالي الضفة الغربية.

ولكن الجيش الإسرائيلي قال “حسب المؤشرات الأولية فإن الحريق بدأ يشتعل من داخل المنزل ولم يتم اشعاله خارجه ولم يتم رسم أي مؤشرات او كتابات خارجه”. واضاف “لقد جمعت القوات بعض المواد لإستكمال التحقيق للوصول إلى سبب الحريق في المنزل نفسه “.