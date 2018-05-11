إيطاليا: الحكومة القادمة ستلتزم بالسياسات الاوروبية المالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية إلى أن حركة خمس نجوم الايطالية، التي تعمل حاليا مع رابطة الشمال على صياغة “عقد” يتضمن نقاط برنامج تلتزم بتنفيذه حكومة الائتلاف المتوقعة بين الجانبين، لن توافق على تجاوز سقف عجز الموازنة المفروض من الاتحاد الأوروبي على دوله الأعضاء.

ووفق تلك المصادر، فإن “الاتفاق بين الحزبين، هو احترام هدف 1.5% كنسبة للعجز في الموازنة، وإذا كانت هناك حاجة لتجاوزه فستتم مناقشة المسألة مع الاتحاد الأوروبي لأنه لا توجد إرادة لفرض القوة ضد الشركاء الأوروبيين”.

والمعروف أن كلا الحزبين الايطاليين، يحسبان ضمن القوى الشعبوية المشككة في المشروع الأوروبي وسياسة التقشف المتبعة، كما أبديا في وقت سابق عدم الاكتراث بهدف سقف 3% من الناتج المحلي كحد أقصى للعجز في الموازنة

وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، قد نوه في تصريحات سابقة بأهمية أن تحافظ إيطاليا على مسار السياسات المسؤولة بشأن الموازنة، خاصة وأنها الدولة الثانية في منطقة اليورو، بعد اليونان، من حيث حجم الدين العام.