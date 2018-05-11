ليبرمان يدعو الأسد لطرد سليماني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الجمعة، “الرئيس السوري بشار الأسد إلى إبعاد القوات الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس وقائده قاسم سليماني، عن سورية”.

وقال ليبرمان خلال جولة في هضبة الجولان “إن تواجد هذه القوات لا يساعد نظام الأسد، وإنما يسبب له مشاكل وأضرارا”، مؤكدا أن “الجيش لا يزال في حالة تأهب، ويتابع التطورات عن كثب”.

وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني من انه لا يريد التصعيد في المنطقة أعرب ليبرمان عن “الأمل في أن هذه الاقوال ليست مجرد من طرف اللسان وانها ستترجم الى الافعال”.

وقد أشار الجيش الإسرائيلي الى أن بعض الغارات الإسرائيلية الاخيرة في سورية استهدفت منظومات إيرانية للدفاع الجوي. وقال “إن مدى هذه المنظومات حوالي 110 كيلومترات، وكان من شأنها أن تهدّد حرية نشاطات سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي السوري، وتؤمّن أعمال نقل الأسلحة الايرانية الى حزب الله وقوات فيلق القدس المرابطة في سورية”.