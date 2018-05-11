العفو الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام بحق مقاتل سابق في صفوف داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لفرض عقوبة الإعدام بحق أي شخص، بما في ذلك أولئك الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتتحدث المنظمة هنا بالتحديد عن المدعو طارق جدعون، وهو مواطن بلجيكي قاتل إلى جانب (داعش) قبل أن يتم القبض عليه بعد سقوط مدينة الموصل، ويُحاكم حالياً في بغداد.

وترغب المنظمة بأن تُجري السلطات البلجيكية مشاورات مع نظيرتها العراقية، من أجل التأكد من أن محاكمة جدعون، التي بدأت الخميس الماضي، ستكون عادلة ومنصفة.

وقال مسؤول العفو الدولية في بلجيكا ويز دو غرييف، أن المنظمة تتخوف من الاحتمالات القوية لإعدام جدعون، فـ”نريد تحقيق العدالة باسم الضحايا ونعتقد أن ذلك يمر عبر احترام حقوق كل طرف منخرط في عملية التقاضي، بما في ذلك جدعون، على الرغم من أنه متهم بجرائم فظيعة”، وفق كلامه.

ودعت المنظمة السلطات البلجيكية إلى مراقبة المحاكمة، والتحرك من أجل تجنب إنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم.