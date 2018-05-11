موغيريني: يمكننا فعل الكثير للدفاع عن الاتفاقية مع ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن بإمكاننا فعل الكثير للدفاع عن الاتفاقية مع ايران.

وفي تصريحات على هامش المؤتمر عن وضع الاتحاد الأوروبي، الملتئم في فلورنسا (وسط إيطاليا) الجمعة، أضافت موغيريني “لقد دعوت الى عقد اجتماع وزاري مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة الثلاثاء القادم في بروكسل”.

وأوضحت موغيريني أن وزير الخارجية الألماني “هيكو ماس، (الفرنسي) جان إيف لو دريان و(البريطاني) بوريس جونسون سيجتمعون معي أولا”، ومن ثم “سنلتقي بعد ذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف”.

وخلصت المفوضة الأوروبية الى القول إن “لدينا مسؤولية وواجب فعل كل بوسعنا”، وأنه “يمكننا ان نفعل الكثير للدفاع عن الاتفاقية مع ايران”.