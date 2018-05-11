وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل شخصين وإصابة العشرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني على حدود قطاع غزة وآخر في الخليل في جنوبي الضفة الغربية متأثرا بجروح اصيب بها قبل أيام.

وقالت وزارة الصحة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “جبر أبو مصطفى (40 عاما)، قتل نتيجة إصابته برصاصة في الصدر اطلقتها قوات الإحتلال شرق خانيونس في قطاع غزة”.

كما اشارت الوزارة إلى “استشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام نتيجة دهسه من قبل حافلة إسرائيلية قرب قرية بيت اولا، شمال الخليل في جنوبي الضفة الغربية”.

وذكرت وزارة الصحة أن “167 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة، بينهم 7 في حالة خطيرة شرق قطاع غزة”.

من جهته قدّر الجيش الإسرائيلي اعداد المتظاهرين الفلسطينيين قرب حدود غزة اليوم بنحو 5000.