أسقف إيطالي: الكنيسة تقبل كل المهاجرين والسياسة تقرر من يمكنه البقاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أسقف إيطالي إنه “ليس من مهمة الكنيسة أن تقرر من ينبغي أن يدخل من المهاجرين الى بلادنا، من يمكنه البقاء فيها أو الذي يجب طرده، فهذه مهمة السياسة”.

وفي تصريحات على هامش عرض كتاب عن المهاجرين لمؤسسة (ميغرانتس)، أضاف الأمين العام لمجلس الأساقفة الايطاليين المونسنيور نونتسيو غالانتينو، الجمعة، أن “الكنيسة أمام أخ، أخت أو طفل في حاجة إليها، بغض النظر عن وضعه، لا يمكنها أن تغض الطرف عنه”.

أما بالنسبة لموقف الحكومة القادمة من موضوع الهجرة، فقد ذكر المونسنيور غالانتينو “أنا لم أقرأ برنامج الحكومة بعد، لم أفهم ما هي نقطة اللاعودة للحكومة حول هذه القضايا، بما في ذلك التحرك على الصعيد الإنساني”.

وخلص الأسقف الإيطالي الى القول إن “موقف الكنيسة معروف، ولا يرتبط بالخيارات السياسية، بل بتعليم الإنجيل، حيث قال المسيح: كنت غريبا فآويتموني”. واختتم مكرراً إنه “ليس من مهمة الكنيسة أن تقرر من ينبغي أن يدخل الى بلادنا من المهاجرين، البقاء فيها أو يجب طرده، فهذه مهمة السياسة”.