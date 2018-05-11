إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي افيخاي ادرعي إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة في عملية دهس شمالي الضفة الغربية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “جنديا تعرض لاعتداء دهس حينما كان في موقع فحص بالقرب من نابلس حيث أصيب بجروح طفيفة”. واضاف “لقد لاذت السيارة بالفرار ويتم التمشيط حاليا بحثًا عنها”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية العديد من الفعاليات الإحتجاجية على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يوم الإثنين وذكرى مرور 70 عاما على النكبة يوم الثلاثاء.