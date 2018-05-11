استطلاع: أليتاليا الأولى أوروبيا والرابعة عالميا في دقة المواعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر استطلاع أن شركة أليتاليا للطيران كانت في شهر نيسان/أبريل الماضي، الأولى أوروبيا والرابعة عالميا من حيث دقة المواعيد.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته (FlightStats)، شركة أمريكية مستقلة وموثوقة، تقوم بتصنيف شركات الطيران شهريا من ناحية الالتزام بالمواعيد، أنه “مع 87.22٪ من الرحلات الجوية التي هبطت في موعدها خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، تؤكد (أليتاليا) أداءها التشغيلي الممتاز، كونها الأولى في أوروبا والرابعة في العالم من ناحية الالتزام بالمواعيد”.

وذكرت (FlightStats) في بيان أن “الناقل الإيطالي السابق، أكد الأداء الممتاز الذي سجله في بداية العام بالفعل”، مشيرة الى أنه “توجه ثابت في النمو بعد النتيجة المذهلة لعام 2017 التي شهدت احتلال الشركة الإيطالية المرتبة الثالثة أوروبيا والسادسة عالميا”.

وخلص البيان الى القول إنه “في الشهر نفسه، بلغت نسبة اعتدال رحلات أليتاليا”، أو بالأحرى “عدد الرحلات التي تمت من إجمالي العدد المقرر، 99.8٪”.