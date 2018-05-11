إيطاليا: مبادرة “معا من أجل سورية” لطلاب مدارس ابتدائية ومتوسطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اعلنت منظمة إنسانية إيطالية تقديمها يوم الاثنين المقبل لمشاريع “معا من أجل سورية” التي نفذها بعض طلبة المدارس.

وأضافت منظمة فلنساعد سورية (AiuLaS) غير الربحية الإيطالية، أن “الأمر شمل أكثر من مائة طالب من المدارس الابتدائية والمتوسطة حول موضوع: سورية، بين الحرب والتضامن”، حيث “التقى بعض ممثلي المنظمة في الأشهر الأخيرة الأطفال المعنيين، لرفع الوعي حول مسألة المعاناة التي تنشأ عن الحرب، وتوضيح المشاريع المنفذة لدعم السكان السوريين”.

وتابعت المنظمة في بيان، أن “الطلاب عملوا خلال السنة مع معلميهم على اختيار طرق تعبير مختلفة”، حيث “قاموا في المدارس المتوسطة ببناء نموذج يجسد: المدينة المثالية في زمن السلام”، بينما “اختار آخرون نمط القصص المصورة لتأليف قصص قصيرة تتنوع بين عناوين: كفى حربا في سورية!، الحلم بإيطاليا، سأنقذ سورية عندما سأكبر!، لماذا المساعدة؟”.

وذكر أنه “من ناحية أخرى، شارك أطفال المدارس الابتدائية في ورشة عمل للكتابة الإبداعية”، وقد “تم جمع قصصهم في كتاب: “الخير يؤدي الى قلب الصفحة”، والتي “سيتم تقديمها خلال النهار”، الخاص بالمبادرة.

واختتمت المنظمة بالقول إنه “سيتم أيضا إرسال القصص والقصص المصورة والرسوم إلى الأطفال السوريين كعلامة على الصداقة”، بينما “سيكون من الممكن من خلال بيعها في إيطاليا، دعم مشاريع المنظمة”.