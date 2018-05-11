ندوة إيطالية بعنوان: “فلسطين – إسرائيل: من أجل مستقبل من الحقوق”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مؤسسة إيطالية عن عقد ندوة لإدراك الواقع الفعلي الحالي الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف رئيس مؤسسة باسو، فرانكو إيبوليتو أن الندوة ستكون على ثلاث مراحل، أولها تعقد غداً السبت 12 أيار/مايو، تحت عنوان “فلسطين – إسرائيل: من أجل مستقبل من الحقوق”، وذلك في الاتحاد القومي للصحافة، مبنا أنها “ليست إحدى الشكاوى الكثيرة، بل طريقة لنقل صورة صادقة لما يحدث، من خلال شهادات إسرائيليين وفلسطينيين”، لـ”زيادة الوعي لدى الرأي العام وتحديد مقترحات ملموسة قد تتجاوز عجز الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فعالة لاستعادة القانون الدولي”.

وخلص إيبوليتو الى القول إن “الشرق الأوسط يمثل حالة مأساوية ورمزية لأزمة المجتمع الدولي، ولا سيما المنظمات التي تمثله”.