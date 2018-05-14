الفانو: إدانة حازمة “للهجمات البربرية” في اندونسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، “أعرب عن أشد إدانة للهجمات الإرهابية البربرية في سورابايا”، عاصمة إقليم جاوا الشرقية.

ونقلت مصادر إعلامية عن قائد الشرطة الإندونيسية قوله إن “الهجوم الانتحاري الذي وقع خارج مبنى للشرطة في مدينة سورابايا اليوم الاثنين، نفذته أسرة مؤلفة من خمسة أفراد، بينهم طفل عمره ثماني سنوات”، والذي “أدى إلى إصابة رجال شرطة ومدنيين”.

وأضاف وزير خارجية الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها في بيان، أن “إيطاليا تبقى إلى جانب الحكومة الإندونيسية وشعبها في الحرب ضد إيديولوجية الإرهاب، وفي الدفاع عن القيم المشتركة للحضارة”، واختتم مبيدا “مشاعر القرب من عائلات الضحايا، وأتمنى تعافيًا سريعًا للمصابين”.