مقتل فلسطيني وإصابة اخرين على حدود قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة اخرين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة الذي يشهد منذ الصباح تظاهرات لعشرات الاف الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “أنس قديح (21 عاما) قتل اليوم الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خانيونس”، كما أعلنت “مقتل مصعب ابو ليلة (29 عاما)، شرق جباليا برصاص الجيش الإسرائيلي أيضا”.

من جهته، اشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى “إصابة 28 فلسطينيا، بينهم 22 بالرصاص الحي و6 بالشظايا منهم 18 في غزة و8 في المنطقة الوسطى و2 في خانيونس”.

وبدوره فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقدر “وجود 10 الاف فلسطيني في 10 مواقع على حدود قطاع غزة إضافة إلى الاف الفلسطينيين في الخيام التي تم نصبها قريبا من مواقع المظاهرات”.

وأشار في تصريح ارسله لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إلى انه “يرد المتظاهرين الفلسطينيين باستخدام وسائل التفريق وإطلاق النار”.

واتهم الجيش حركة (حماس) بـ”تدبير اقتحام جماعي للسياج المحيط بقطاع غزة متوعدا بالرد بقسوة على أي محاولة لإجتياز السياج”.

هذا وقد اعلن الجيش الإسرائيلي عن المنطقة الحدودية لقطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي القت صباح اليوم مناشير تحذيرية من الاقتراب الى السياج الأمني .

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر “تحذير سكان غزة من مغبة الاقتراب الى السياج واستغلالهم كاداة بيد حماس. الجيش جاهز لسيناريوهات عديدة ومصمم على حماية مواطني إسرائيل وسيادتها. الجيش لن يسمح المساس بالبنية الامنية والسياج وسيتحرك ضد كن يحاول استهداف أمن إسرائيل”.

ويحيي الفلسطينيون الذكرى السنوية الـ70 للنكبة بالتزامن مع الإحتجاج على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.