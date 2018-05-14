الفاتيكان يشارك بمؤتمر دولي عن ضحايا العنف العرقي والديني بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ يعقد في بروكسل اليوم الإثنين، المؤتمر الوزاري الدولي الثالث حول ضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط، برئاسة مشتركة بين بلجيكا ولبنان.

وقال بيان للكرسي الرسولي إن رئيس مؤسسة “المركز الدولي لعائلة الناصرة” الفاتيكانية، سالفاتوري مارتينيز، سيشارك بالمؤتمر الذي يركز على “حقوق الإنسان”، وكذلك “مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب والتمييز بحق المسيحيين وأعضاء الديانات الأخرى”.

وأشار البيان الى أن “الهدف من المؤتمر الدولي الذي يأتي بعد ثلاث سنوات من اعتماد خطة عمل باريس لعام 2015، وبعد عام واحد من مؤتمر مدريد الدولي، هو مراجعة الوضع الراهن بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم (داعش) في العراق وسورية”، وكذلك “لتحديد المخاطر ووجهات النظر والمبادرات التي سيتم وضعها حول القضايا قيد البحث”.

وأوضح البيان أنه “بعد جلسة عامة يركز فيها وزراء خارجيات دول متعددة، على موضوع المؤتمر”، وهو “سلام، عدالة ومؤسسات قوية”، سينقسم المؤتمر “الى موضوعين محددين، هما السيطرة والمصالحة”، وبالتالي “الى المشاركة الشاملة والإجراءات الوقائية”.

وخلص البيان الى القول إن “من بين المشاركين في المؤتمر الدولي، سيكون هناك وزراء وممثلين كبار لمختلف دول العالم، وكذلك ملك بلجيكا فيليب”.

يذكر أن مارتينيز، هو الممثل الخاص للرئاسة الايطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لعام 2018.