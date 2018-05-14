بطريركية الكلدان: بدء إجراءات تطويب الأب رغيد كني ورفاقه الثلاثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت بطريركية بابل للكلدان أن “مَجمَع دعاوى القديسين الفاتيكاني أوعز ببدء إجراءات تطويب الأب رغيد كني ورفاقه الثلاثة خدام الله”.

وأضافت البطريركية في بيان نشره موقعها الرسمي (مار أدّي) الاثنين، أن “الرسالة المؤرخة يوم 4 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تضمنت طلب سيادة المطران فرنسيس قلابات، المسؤول عن ملف التطويب في الكنيسة الكلدانية من المجمع البابوي لدعاوى القديسين بمفاتحة الكرسي الرسولي لإعلان تطويب الاب رغيد عزيز كني، كاهن ابرشية الموصل، ورفاقه الشمامسة الثلاثة (وحيد حنا ايشو، غسان عصام بيداويذ وبسمان يوسف داؤد)، من الابرشية نفسها”، والذين “استشهدوا على يد الارهابيين من اجل ايمانهم في عام 2007”.

وتابع البيان الذي نقل رسالة رئيس المجمع الفاتيكاني الكاردينال انجلو اماتو، بتوقيع سكرتيره المطران مارتشيلّو بارتولوتشي، أنه “بعد دراسة هذا الملف، يسرني ان اؤكد لسيادتكم بانه لا يوجد أي عائق لتطويب وإعلان خدام الله: الاب رغيد عزيز كني كاهن ابرشية الموصل، ورفاقه الشمامسة الثلاثة”.

واختتمت الرسالة بالقول إنه “يمكن أن تبدأ مرحلة التطويب حسب القوانين التي يجب مراعاتها في كتاب المجمع والمنشور في 7 شباط عام 1983”.