بدء الاجتماعات التمهيدية للجولة التاسعة من أستانا حول الأزمة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انطلقت اليوم (الاثنين) في العاصمة الكازاخية الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا، تضم ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران، وهي الدول الضامنة لمناطق تصعيد التوتر في سورية، يعقبها غدًا جلسة رسمية يحضرها ممثلون عن النظام والمعارضة السورية، فضلاً عن مشاركة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.

ويصل وفد المعارضة غداً الثلاثاء، فيما يصل وفد النظام في وقت متأخر اليوم، ووفق مصادر مشاركة في اجتماعات الغد، لن يكون هناك جلسات مغلقة بين النظام والمعارضة، لكن، وفق ما قالت هذه المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء فإن الجانب الروسي يسعى لأن يكون هناك اجتماع مباشر علني بين وفدي النظام والمعارضة بوجود الأطراف الضامنة.

وتناقش اجتماعات أستانا الحالية جملة من المواضيع على رأسها مناطق خفض التصعيد والانتهاكات، وتشكيل اللجنة الدستورية المقررة وفق مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية، وملف المعتقلين لدي كل الأطراف.

ويحضر في وفد المعارضة أعضاء من هيئة التفاوض بريفي حمص الشمالي، وحماة الجنوبي، بينما يتوقع أن تقاطع الجبهة الجنوبية هذه الاجتماعات.

وقالت صحيفة (الوطن) السورية المقربة من النظام إن “الأرضية باتت مهيّأة لإبرام اتفاق جديد بين الدول الضامنة لمسار أستانا حول جنوب غربي البلاد، بعد انقضاء مهلة اتفاق منطقة خفض التوتر الموقع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برعاية أمريكية”.

وقال رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا إن بلاده “لا تعتبر أياً من مناطق خفض التوتر في ملغاة”، وهي المحددة وفق أستانا وسوتشي بأربع مناطق.

وبعد سيطرة النظام السوري على الغوطة الشرقية، لم يبق خارج سيطرته عسكرياً سوى ثلاث مناطق، منطقة الرقة التي تُسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية الكردية المدعومة من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ومنطقة إدلب وريفها التي تهيمن عليها المعارضة السورية المدعومة من تركيا، وأخيراً جنوب سورية، الذي تسيطر عليه فصائل سورية مسلحة معارضة مدعومة من الولايات المتحدة والأردن.

ومن المتوقع أن يصدر عن اجتماعات الجولة الثامنة من المفاوضات غداً الثلاثاء بياناً مشتركاً يتضمن تقييم نتائج عمل الأطراف الضامنة ورسم خطط مستقبلية.