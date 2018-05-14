الخارجية الفلسطينية: نطالب بتحرك دولي عاجل لوقف المجزرة في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم ، المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف ما اسمتها المجزرة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن 25 فلسطينيا قتلوا وأكثر من 1000 أصيبوا على حدود قطاع غزة.

واتهم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بمحاولة اقتحام السياج القائم في محيط قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها “تدين بأشد العبارات اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قمع مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية والتنكيل الدموي بالمشاركين في هذه المسيرات عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، هذه الجريمة المستمرة ادت حتى الان الى استشهاد 25 مواطناً فلسطينياً اعزل وأكثر من ألف جريح من ابناء شعبنا في غزة”.

واضافت “نطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الاجراءات الفورية الكفيلة بوقفها بشكل فوري. وذكرت أن “الوزارة إذ تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الاجرامي على شعبنا عامة وفي قطاع غزة والقدس المحتلة بشكل خاص، فإنها تطالب ايضاً الدول كافة بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة”.