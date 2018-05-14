محاولة أوروبية للتخفيف من غياب الاجماع بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سعت المفوضية الأوروبية إلى التخفيف من حدة غياب الاجماع بين الدول الأعضاء بشأن مقاطعة احتفال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس اليوم.

وكانت عدة دول من بينها هنغاريا ورومانيا والتشيك وقد بعثت بسفرائها لحضور الاحتفال، بينما يصر المسؤولون في المؤسسات الأوروبية على أن الموقف الأوروبي” موحد” تجاه رفض التصرف الأمريكي.

وما زاد من حدة “الاحراج” الأوروبي، أن هذه الدول عطلت صدور بيان مشترك باسم الاتحاد لرفض عملية نقل السفارة والتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بدوله ومؤسساته، سيبقى على ممثلياته لدى إسرائيل في تل أبيب.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ان الاتحاد عبر عن موقفه أكثر من مرة، حيث ” وقعت كل الدول على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن، ما يعني أن توجهنا مشترك”، على حد قول مايا كوسيانيتش.

وترى المتحدثة أن الموقف الأوروبي لم يتغير رغم تصرفات بعض الدول، مرجعة مسألة تشرذم التصرف الأوروبي إلى إجراءات داخلية مؤسساتية.

ودأب الاتحاد الأوروبي على التشديد على رؤيته القائلة بأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ولا زال الأوروبيون يرون أن حل الصراع يتمثل فقط بمفاوضات مباشرة بين الطرفين تؤدي إلى التوافق على إقامة دولتين إسرائيل وفلسطين ضمن حدود ما قبل 4 حزيران/يونيو 1967.