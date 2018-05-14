كاهن إيطالي: إسلاميو إندونيسيا يريدون السلطة ويحاولون الإطاحة بالرئيس ويدودو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال كاهن إيطالي إن “الإسلاميين في إندونيسيا يريدون السلطة، وهم يفعلون كل ما بوسعهم للإطاحة بالرئيس جوكو ويدودو”، تعليقا على الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس واليوم ضد كنائس ومركز شرطة في سورابايا، عاصمة إقليم جاوا الشرقية.

ووفقا لمصادر تحقيقية محلية، فإن الهجمات التي تسببت بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين، تحمل شعار جماعة أنصار التوحيد، التي أصبحت تابعة لتنظيم (داعش).

وفي تصريحات نقلتها خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين الاثنين، أضاف الأب أنطونيو مانوتشي، وهو مُرسل من الرهبنة السافيرينية في إندونيسيا، أن “رئيس الدولة يعمل بجد ويتمتع بالشعبية لوعوده بمكافحة الفساد والفقر”، لكن “يجب عليه مواجهة هجمات متعددة”.

وتحدث الأب مانوتشي قبيل اجتماع مع السلطات المحلية، وقال “سنناقش الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على ضوء احتفالات يوم الأحد المقبل في رعية القديس فرنسيس الأسيزي”، فـ”نحن نطالب بحامية من الشرطة لتوفير مزيد من الأمن”.

وذكر الكاهن الإيطالي أن “إندونيسيا هي الدولة ذات الأغلبية المسلمة، الأخطر في العالم”، إذ “يشكل المسيحيون حوالي 9٪ من بين أكثر من 260 مليون نسمة”. وتابع “نحن نعيش في بادانغ كل يوم، تحديات التعايش بين الجماعات والمجموعات العرقية والأديان”، واختتم مشيرا الى أن “المسيحيين قلة في المنطقة، التي تعج أساسا بالصينين والباتاكي”، إحدى أكبر الجماعات الوثنية التي تقطن جزيرة سومطرة.