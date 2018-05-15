سفارة المجر لدى الفاتيكان: مؤتمر عن اضطهاد المسيحيين غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ “اضطهاد المسيحيين في السياق الحالي” هو موضوع المؤتمر الذي تنظمه سفارة المجر لدى الكرسي الرسولي يوم غد 16 أيار/مايو في روما.

وقال بيان للسفارة الهنغارية، إن “المؤتمر المنظم بالتعاون مع منصة (الوقوف معا) التي تضم نخبة من الجمعيات الثقافية والإجتماعية الأوروبية، سينعقد عصر الغد في جامعة ريجينا أبوستولوروم البابوية بروما”.

وأضاف البيان أن “تقديم اعمال المؤتمر سيتم من قبل استاذ قسم الفلسفة في الجامعة، الأب مايكل رايان”، بينما ستكون المحاضرات، “سفر الرؤية باعتباره رسالة أمل للمسيحيين المضطهدين”، للأب ديفين روزا، و “دور الدولة في حماية المسيحيين المضطهدين – التجربة الهنغارية”، لسفير المجر لدى الكرسي إدوارد هابسبورغ لوثرينغن، وفي النهاية، مندوبة الفرع الإيطالي لمؤسسة التنمية الإجتماعية الإسبانية، روسيلا ميراندا، التي ستقدم مشروع “الوقوف معًا”.