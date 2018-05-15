برلماني إيطالي: على الرئيس توكيل الحكومة لسالفيني وإلا فالإقتراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني يميني إيطالي على رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا أن يوكل الحكومة لزعيم رابطة الشمال ماتّيو سالفيني وإلا فسنعود الى صناديق الإقتراع في الربيع.

وأضاف النائب من حزب (فورتسا إيتاليا) ريناتو برونيتّا في تصريحات إذاعية الثلاثاء، “يجب منح مهمة قيادة الحكومة لسالفيني، وهو تعيين مسبق لإيجاد الأصوات اللازمة في البرلمان”، وإلا “فستكون هناك ضرورة لمرحلة انتخابية، ربما ليست على الفور، بل في الربيع المقبل”، مبينا “إنها الفرضية الوحيدة الممكنة”.

وتابع برونيتّا ساخراً “إن أبطالنا عاجزون عن التوافق حول أي شيء، وهم يخترعون شروطاً دستورية بشأن رئيس حكومة مؤقت، يديرون له برنامجاً مكتوباً مسبقاً، وفريق وزراء تم تحديده أصلا”.

وخلص البرلماني اليميني الى القول إن “هذا الشيء غير مقبول حتى من وجهة النظر الدستورية، كفانا تجارب لا تترك في أفواهنا إلا طعم مرارة شديد”.

وكان قادة حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، قد نفوا بعد جولة إجتماعات ماراثونية ثنائية منذ الخميس الماضي، وجود إختلاف حول شخصية رئيس الوزراء تسبب في تأخر إعلان حكومة الائتلاف المتوقعة، وذلك على الرغم من المطالبة بمزيد من الوقت بعد لقائهم رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا مساء أمس الاثنين.