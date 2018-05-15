حركة كاثوليكية تنادي باحترام حقوق الإنسان في الذكرى الـ70 ليوم النكبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أطلقت حركة كاثوليكية نداء بـ”احترام حقوق الإنسان”، في الذكرى الـ70 ليوم النكبة.

وأضافت الحركة الكاثوليكية الدولية لأجل السلام (پاكس كريستي)، أي سلام المسيح، أنه “في الذكرى الـ70 ليوم النكبة، عندما طُرد 750 ألف فلسطيني من ديارهم ودُمرت 400 قرية وبلدة لافساح الطريق لقيام دولة إسرائيل، تناشد باكس كريستي المجتمع الدولي، بالإعتراف بالنكبة والحق في العودة أو التعويض للاجئين الفلسطينيين”.

وتابعت “كما ينبغي الاعتراف بأن للفلسطينيين الحق في الاحتجاج بطريقة سلمية وغير عنيفة، وتأييد طلب الأمم المتحدة إجراء تحقيقات مستقلة حول الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين العُزّل”، وكذلك “الإصرار لكي يتمكن الفلسطينيون من رؤية حقوقهم الإنسانية محترمة”.

وخلصت الحركة الى القول إن “أعضاء پاكس كريستي وشركاءنا في جميع أنحاء العالم، ينظمون مراسيم إحياء لذكرى النكبة دعما للفلسطينيين ولكل من لا يزال لاجئا في بلدان أخرى منذ سبعين عاما”.