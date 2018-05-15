بطريرك الكلدان: شكراً للبابا لتبرعه لنا بسيارة لامبورغيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب بطريرك بابل على الكلدان مار روفائيل لويس ساكو عن “الشكر للبابا فرنسيس لتبرعه لنا بسيارة لامبورغيني”.

يذكر أن السيارة لامبورغيني كانت قد أهديت للبابا من قبل الشركة صانعتها في الـ15 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد بيعت في مزاد يوم 12 أيار/مايو لقاء مبلغ قدره 715 ألف يورو، وفقا لإرادة البابا، حيث سيتم التبرع بكامل المبلغ للأعمال الخيرية وسيخصص جزءا كبيرا من المبلغ إلى جمعية عون الكنيسة المتألمة لدعم خطة اعادة اعمار القرى المسيحية في منطقة سهل نينوى شمال العراق.

وبهذا الصدد، وفي تصريحات لجمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية الثلاثاء، أضاف البطريرك ساكو “نحن ممتنون جدا لهذه اللفتة الأبوية الكبيرة من جانب البابا فرنسيس”، مبينا أن “الحبر الأعظم أب الكنيسة كلها ويفكر بالجميع، وبشكل خاصة أولئك الذين يعانون منهم”.

وذكر البطريرك المتواجد حاليا في أربيل، أن “البابا لا يتوقف أبدا عن إثبات قربه من المسيحيين العراقيين”، فـ”هذه الهدية تعطينا الكثير من الأمل والتشجيع الكبير لمدى أهمية أن نبقى وأن نواصل حياتنا في العراق وأن نشهد هنا لإيماننا ولقيم الإنجيل”. واختتم بالقول إن “هبة البابا ستمكننا من القيام بالمزيد، وأشكر الأب الأقدس بصدق، وفي الوقت نفسه أطلب من الجميع الذين يمكنهم المساعدة، حتى بالقليل، دعم مسيحيي نينوى الذين يمثلون جذور إيماننا”.