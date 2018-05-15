الداخلية الإيطالية: طرد مهاجر مصري لأسباب أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية طرد مواطن مصري من على التراب الوطني لأسباب تتعلق بأمن الدولة.

وقالت مذكرة للداخلية الثلاثاء، إن “عملية الطرد هذه هي الـ43 منذ بداية عام 2018″، وأنه “اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2015 حتى الآن، تم إقصاء 280 شخصاً إنجرفوا نحو بيئات التطرف الديني، والذين تمت مرافقتهم الى بلدانهم برحلات خاصة”.

وذكر البيان الذي صدر عن مقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي)، أن “الأمر يتعلق بطالب مصري (33 عامًا) مقيم في أوديني، تم إشعار المحققين بشأنه مؤخراً “لسلوكه العدواني تجاه أفراد الجالية التي ينتمي إليها”، ولأنه “ظهرت عليه مؤشرات لإحتمال الميل نحو التطرف الديني”.

وخلص بيان (ڤيمينالي) مشيرا الى أنه “لهذه الأسباب تم ترحيل المواطن الأجنبي عن طريق الحدود الجوية في روما (مطار ليوناردو دافنتشي بضاحية فيوميتشينو)، عن طريق رحلة مباشرة إلى القاهرة”.