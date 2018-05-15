عمدة باليرمو: دماء مئات الفلسطينيين تعزز حقهم في دولة حرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- قال رئيس بلدية باليرمو، حاضرة إقليم صقلية، ليولوكا أورلاندو إنها “أيام حزينة بالنسبة للشرق الأوسط ولفلسطين ولإسرائيل ولليهودية”، في إشارة قتلى الامس الفلسطينيين قرب حدود قطاع غزة، والذين فاقوا الستين منذ بدء الاحتجاجات ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

واضاف “في الأيام التي حوّل فيها الغضب الدموي الفتاك جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مجرد أداة للعقاب الجماعي والقتل العشوائي خارج نطاق القانون، فإن دماء مئات الفلسطينيين ليس فقط تعزز الحق في دولة فلسطينية حرة، بل تشطب أيضا آلاف السنين من تاريخ التقدم والابتكار والتطلع للحرية، التي كان لها الشعب اليهودي وثقافته رمزا”.

ورأى أورلاندو أن “تصرفات وخيارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب ينبغي أن تولِد، على الاقل، الشك لدى العالم اليهودي، وكذلك أيضا حقيقة وقوف حكومات اوروبية يمينية متطرفة إلى جانبه، بل أيضا تلك التي تستوحى صراحة من قيم الحركات الفاشية الجديدة ومنكري الهولوكوست، كتلك المجرية والبولندية”. واضاف “كل هذا ينبغي أن يحرج إسرائيل والعالم اليهودي بصفة عامة”.