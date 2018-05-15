حزب برلسكوني يسخر من دعوة حركة خمس نجوم ورابطة الشمال لإستفتاء على البرنامج الحكومي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سخر قيادي برلماني في حزب رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني، من إعلان حركة خمس نجوم ورابطة الشمال لاستفتاء داخل القواعد الحزبية في الايام المقبلة على برنامج حكومة إئتلاف مفترضة “لا يزال يكتنفه الغموض إلى الساعة”.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب (فورتسا إيتاليا)، إنياتسيو لاروسّا “مطالبة حركة خمس نجوم لبضعة آلاف من منتسبي الحركة عبر الكيبورد بإقرار البرنامج الحكومي من خلال شبكة الإنترنت، مدعاة للإبتسامة. والشيء نفسه ينطبق على اقتراع رابطة الشمال المعلن، الذي على الأقل ليس افتراضيا، ولكن بعيد عن الاعراب عن الشعور الحقيقي للإيطاليين”. وأردف “الشكل الوحيد الناجح للديمقراطية المباشرة هو انتخاب الشعب لرئيس الحكومة”.

يشار إلى أن القضاء الايطالي قد أسقط نهاية الأسبوع المنصرم حكما بحق برلسكوني حرمه من أهلية الترشح لأي منصب عام على خلفية إدانته بالتهرب الضريبي في عام 2013.

ويحق لبرلسكوني، الذي تحالف حزبه مع رابطة الشمال في الانتخابات الأخيرة، الترشح لرئاسة الحكومة في إنتخابات عامة مبكرة إذا فشلت المفاوضات الحالية لتشكيل حكومة إئتلاف بين الرابطة وحركة خمس نجوم.