إسرائيل تطرد القنصل التركي بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت إسرائيل طرد القنصل التركي العام في القدس، بعد ساعات من إعلان الحكومة التركية طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة ردا على مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون، في بيان “تم استدعاء القنصل التركي في القدس إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية والطلب منه مغادرة البلاد لفترة من الوقت من أجل التشاور”.

وكانت تركيا أعلنت سابقا إنها استدعت السفير الإسرائيلي في أنقرة وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة من الوقت للتشاور بعد مقتل عشرات الفلسطينيين على حدود غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

الطرد المتبادل تزامن مع مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث قال في بيان “أردوغان هو من أكبر الداعمين لحماس ولذا لا شك أنه ملم جدا بالإرهاب وبارتكاب المجازر. أنصحه بألا يعطينا دروسا في الأخلاق”.