جامع روما الكبير: بدء رمضان في إيطاليا الخميس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، أن شهر رمضان، المكرس للصيام والتكفير عن الذنوب للمسلمين، سيبدأ في إيطاليا اعتبار من يوم غد الخميس 17 أيار/مايو.

وأضاف بيان للمركز الإسلامي الذي يترأسة الأمين العام عبد الله رضوان، أن “شهر رمضان هو الشهر التاسع من التقويم القمري، وسيبدأ يوم غد الخميس في إيطاليا بناء على الرؤية الشرعية للقمر الجديد التي جرت مساء أمس من قبل إمام الجامع الكبير في روما، صالح رمضان وخبراء المركز الديني”.

وتابع البيان أن ” المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا سينظم هذا العام أيضا سلسلة من الأنشطة الثقافية والدينية خاصة لهذا الشهر، كصلاة العشاء والإفطار الجماعي بعد غروب الشمس”. واختتم بالقول إن “المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى أعلنت أن يوم الخميس سيكون بدء شهر الصوم، الذي يمثل أحد أركان الإسلام الخمسة”.