مفوض شؤون الهجرة: ثقة باستمرار وفاء إيطاليا بالتزاماتها الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس، عن ثقته بأن إيطاليا ستستمر في إحترام كافة التزاماتها تجاه الاتحاد، وفاءً منها للمشروع الأوروبي.

وكان أفراموبولوس يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء لاستعراض عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي في مجال الهجرة، حيث قال “إيطاليا بلد مؤسس للاتحاد، ونعول عليه كثيراً في مجال تقدم العمل الأوروبي المشترك”، حسب كلامه.

وأشاد بالجهود والمساهمات التي قدمتها السلطات الإيطالية في مجال معالجة ملف الهجرة على المستوى الأوروبي، معبراً عن أمله بأن تستمر روما في هذا النهج.

ونأى المفوض الأوروبي بمؤسسات الاتحاد عن التدخل في النقاش والإجراءات المؤسساتية الجارية حالياً في إيطاليا لتشكيل حكومة، مجدداً الثقة برئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو ماتاريلا.

وتنظر أوروبا بحذر وترقب لتطورات المشاورات الجارية في إيطاليا والتي قد تتمخض عن تشكيل حكومة إئتلاف معادية للمشروع الاوروبي بين حركة خمس نجوم ورابطة الشمال،

أما بخصوص الهجرة، فقد فضل المفوض أفراموبولوس التقليل من مشكلة فشل الجهاز التنفيذي الأوروبي، حتى الآن، في إصلاح نظام دبلن للجوء، وفرض إعادة توزيع طالبي اللجوء على الدول الأعضاء.

وشدد افراموبولوس على ما اعتبرها “إنجازات” للمفوضية، مثل الاتفاق مع تركيا، “الذي يؤتي ثماره رغم الارتفاع الطفيف في عدد العابرين في الفترة الأخيرة بين تركيا واليونان”، وفق تعبيره.

كما أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود التي بذلت من قبل كافة الدول والمؤسسات لتخفيض أعداد المهاجرين القادمين عبر المتوسط، مع إقراره بوجود طرق أخرى بات المهربون يسلكونها لإيصال الطامحين للهجرة لدول الاتحاد.

وعرض أفراموبولوس مزيداً من التدابير والإجراءات لتشديد الرقابة على الحدود الخارجية والتأكد من أصالة الوثائق التي بحوزة القادمين إلى دول التكتل الموحد، بالإضافة إلى تحسبن نظم منح تأشيرات الدخول.