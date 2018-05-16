مجموعة ساليني الإيطالية: البيروقراطية تخنق بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت مجموعة (ساليني إمبريجيلو) الإيطالية للإنشاءات، إن “البيروقراطية تخنق بلادنا”، حيث “فَقد أكثر من مليون ونصف شخص وظائفهم في قطاعنا”.

وفي طاولة مستديرة بميلانو (شمال)، عقدت على هامش معرض للتصوير الفوتوغرافي أقامته المجموعة بعنوان “سيكلوپيكا – الجانب الإنساني للبنية التحتية”، أضاف المدير المفوض للمجموعة، بييترو ساليني، أنه “على عكس مما يحدث في البلدان الأخرى، فلا يمكننا في بلادنا تحقيق ما نود القيام به”.

وأشار ساليني الى “ضرورة وضع إجراءات قادرة على دعم القطاع الإنشائي”، لكن “قبل كل شيء، تلزم شخصيات قادرة على اتخاذ القرارات”، مبينا أن “من سيجلس على كرسي إدارة البلاد، عليه مواجهة الواقع”. واختتم بالقول “لأنه لا يمكن التظاهر كل مرة بأن الأمور تسير على ما يرام”.

هذا وتعدّ المجموعة الإيطالية من كبار اللاعبين العالميين في مجال بناء المنشآت الكبيرة والمعقدة، والتي تمتلك مشاريع في أكثر من 50 بلدا بجميع أنحاء العالم مع أكثر من 35 ألف موظف من 100 جنسية.

وكانت ساليني قد تأهلت قبل أسبوعين بصورة أولية، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (الأفنيوز- الرياض) في السعودية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار. ومن المخطط أن تقوم على عدة مراحل، بإنشاء مجمع يضم مركزًا للتسوق، وبرجين سكنيين، وفندقين، وبرجًا تجاريا يضم مكاتب وخدمات صحية. ونوهت المجموعة إلى أن المملكة تنوي تنفيذ استثمارات في البنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة تقدر قيمتها بـ88 مليار دولار.