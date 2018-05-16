إحصائية إيطالية: نمو سوق العمل عام 2017

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن عام 2017 شهد نمواً في مجال التوظيف، وإنْ كانت الزيادة الأكبر ترتبط بعقود العمل المؤقتة.

وأضاف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في التقرير السنوي المرفوع لمجلس النواب، أن “الموظفين ذوي العقود الدائمة نمت أعدادهم بنسبة 0.8٪ أي ما يعادل 99 ألف شخص”، فضلا عن “زيادة عدد الموظفين المؤقتين بـ298 ألفًا، أي بنسبة 12.3٪”، بينما “استمر الموظفون ذوي عقود التعاون بالانخفاض، بحاصل 46 ألفًا العام الماضي”.

وأشارت المعطيات الى أن “عدد العاملين بدوام جزئي بلغ 4.3 ملايين، أي 18.7٪ من الموظفين، مقابل 20.3٪ في الاتحاد الأوروبي”، وأظهرت أن “النساء يمثلن تقريبا 4/3 العمال غير المتفرغين، سواء أكان ذلك في إيطاليا أم في الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 73.3 و73.6٪ على التوالي”.

وأكد الوضع الذي صوّره المعهد “دور التعليم كعامل وقائي”، من البطالة، فقد “ارتفع معدل التوظيف لجميع مستويات التعليم عام 2017″، لكن “الزيادة الأعلى شملت الخريجين، الذين استعادوا تقريبا المستوى الذي كانوا عنده عام 2008، أي بمعدل -0.3 نقطة مئوية”.

وذكر التقرير أن “عام 2017، شهد توظيف حوالي 80% من المتخرجين، ثلثي الحاصلين على دبلوم، و 40% فقط ممن حصلوا على شهادة الإعدادية”، بينما “انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3.5٪ (-105 ألف)، مما عزز تراجع البطالة الذي أُعلن عنه عام 2016”.

وخلص تقرير (إستات) الى القول إن “معدلات البطالة انتقلت من 11.7٪ عام 2016 إلى 11.2٪ عام 2017”.