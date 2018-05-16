غوتيريش يدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهوده وتعزيز حضوره الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، الاتحاد الأوروبي بالمضي قدماً في عمله وتعزيز أنشطته وحضوره على الساحة الدولية، باعتباره عامل استقرار هام في ظل أجواء دولية شديدة الاضطراب.

ويزور المسؤول الأممي بروكسل منذ يوم أمس حيث قام بعدة أنشطة دبلوماسية، كما أجرى اليوم مشاورات مع كل من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، قبل أن يشارك في الاجتماع الأسبوعي للمفوضية.

وثمن غونيتريش عالياً التعاون “النموذجي” القائم بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، خاصة في ظل الأجواء الفوضوية التي يعاني منها العالم حالياً، حيث يتعرض نظام منع انتشار الأسلحة النووية والكيمياوية للانهيار، وتتسارع وتتزايد الصراعات في كل مكان.

وركز غونتيريش على أهمية مواجهة التحديات بعمل جماعي منسق في إطار النظام التعددي القائم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتغير المناخي والعولمة.

واطلع المسؤول الأممي على ما يريد الأوروبيون اتخاذه من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وقال “نحن نؤيدهم ونتمنى لهم النجاح”.

وعبر عن رغبة الأمم المتحدة بالحفاظ على هذا الاتفاق ومنعه من الانهيار من أجل تجنب أي توتر إضافي في العلاقات الدولية.