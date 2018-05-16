السفير الامريكي لدى إيطاليا: نعمل مع الحلفاء على تفاهم يعالج مخاوفنا بشأن إتفاق إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن السفير الامريكي لدى إيطاليا، لويس آيزنبرغ أن إدارة واشنطن ستعمل مع الحلفاء للتوصل إلى “اتفاق يعالج المخاوف التي كان يتعين معالجتها من قبل” ضمن مباحثات الدول الست الكبرى التي كانت أفضت إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، والذي أصدر الرئيس دونالد ترامب مؤخرا قرارا بالانسحاب منه.

وقال آيزنبرغ مخاطبا مؤتمر (العلاقة بين إيطاليا والولايات المتحدة الامريكية في عالم متغير)، الذي إلتئم في فيلا تافيرنا بالعاصمة روما، “نحن بصدد الانسحاب” من الاتفاق النووي، منوها الى ان وزارة الخزانة الامريكية حددت نافذة زمنية تصل الى 180 يوما لاعادة فرض العقوبات على إيران. وأضاف “ربما يحدث الكثير خلال هذه الفترة” ، معربًا عن أمله في أن “ينضم إلينا الحلفاء” الأوروبيين الذين أعلنوا عن تمسكهم بالاتفاق النووي مع إيران

وتابع الدبلوماسي الامريكي “بعد إنقضاء الفترة الزمنية الانتقالية، سنطبق العقوبات إذا لم تتغير الأمور”، واصفا القضية الايرانية بأنها “مهمة للغاية”.