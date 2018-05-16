السفير الأمريكي لدى إيطاليا: العقوبات على روسيا مستهدفة بشكل جيد وتعمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف السفير الامريكي لدى إيطاليا، لويس آيزنبرغ العقوبات المفروضة على روسيا بأنها “مستهدفة بشكل جيد وتعمل”.

وقال آيزنبرغ مخاطبا مؤتمر (العلاقة بين إيطاليا والولايات المتحدة الامريكية في عالم متغير)، الذي إلتئم اليوم الأربعاء في فيلا تافيرنا بالعاصمة روما، إن “العقوبات الوسيلة الافضل ” قبل “استخدام الأدوات التي لا يريد أحد استخدامها”.

كما رأى الدبلوماسي الامريكي أن لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا “تأثيرا ضئيلا” على الاقتصادي الايطالي.

يذكر أن تقريرا محليا أفاد بأن الصادرات الإيطالية إلى روسيا لم تتجاوز 8 مليارات في عام 2017، أقل بنحو 3 مليارات من عام 2013، قبل تطبيق العقوبات الأوروبية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية

يشار إلى أن وسائل إعلام إيطالية تداولت نسخة “أولية” لوثيقة برنامج حكومة الائتلاف المتوقعة بين حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، تضمنت أحد نقاطها إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.

وكان زعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني قد نوه في تصريحات سابقة بأن “عزل ومقاطعة روسيا وتجديد العقوبات الاقتصادية بحقها وطرد دبلوماسييها لا يحل المشاكل، بل يفاقمها”. وأردف قائلا “العقوبات وتكبيل الايدي؟… أنا أفضل الحوار، وأريد حكومة تعمل من أجل مستقبل سلام ونمو وأمن”.