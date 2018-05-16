إيطاليا: وثيقة برنامج حكومة الائتلاف المتوقعة لا تتضمن إستفتاء للخروج من أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حركة خمس نجوم أنها أكملت مفاوضات ماراثونية استمرت ستة أيام مع رابطة الشمال، الطرف الآخر في إئتلاف ثنائي حكومي محتمل، لوضع وثيقة البرنامج الحكومي، والتي لا تتضمن، وفق مصادر إعلامية، الدعوة لإستفتاء شعبي حول الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة عملته الموحدة (اليورو).

ولا تزال هناك بعض النقاط العالقة، من جملة 22 نقطة في وثيقة البرنامج الحكومي، التي تتألف من 40 صفحة. ومن المزمع أن يتوصل الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو وزعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني، لإتفاق لحل العقد الأخيرة العالقة في إجتماع ثنائي بين الرجلين سينعقد في وقت لاحق.

ولم يكشف أي من الحزبين نقاط الخلاف الست المتبقية، ولكن مصادر إعلامية ذكرت أن من ضمنها كيفية إدارة تدفقات المهاجرين إلا أن المسافة بين موقف الطرفين “لا يستحيل جسرها”.

وكان سالفيني قد ألمح إلى الرغبة في إسناد حقيبة وزارة الداخلية لشخصية من داخل حزبه، حيث قال “وجود رابطة الشمال في وزارة الداخلية ضمان لتطبيق سياسة طرد المهاجرين” غير النظاميين وإعادتهم إلى أوطانهم.