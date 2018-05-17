مؤسس فيسبوك يقبل دعوة البرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن مؤسسة شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، قد قبل دعوة كانت وُجهت له سابقاً للمثول أمام النواب الأوروبيين لشرح مسائل تتعلق باستخدام و حماية البيانات الشخصية.

ويأمل البرلمان الأوروبي أن يلبي زوكربيرغ، الدعوة في أسرع وقت ممكن، ربما خلال الأسبوع القادم، وفق بيان الجهاز التشريعي الأوروبي.

ويرى تاياني أن المواطنين الأوروبيين يستحقون تفسيراً كاملاً ومفصلاً حول لكيفية التعامل مع البيانات الشخصية للمشتركين . وقال “أرحب بقرار زوكربيرغ الظهور شخصياً أمام ممثلي 500 مليون أوروبي، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة الثقة”، على حد تعبيره.

ومن المنتظر أن يمثل زوكربيرغ أمام لجنة الحريات العامة في البرلمان وكذلك أمام رؤساء المجموعات البرلمانية، التي لا تخفي قلقها تجاه طريقة إدارة فيسبوك للمعطيات الشخصية للمشتركين وخوفها من تأثير ذلك على العمليات الانتخابية في أوروبا.

وكان البرلمان الأوروبي قد قرر في وقت سابق من هذا العام دعوة مؤسس فيسبوك للتحدث أمام ممثلي الشعوب الأوروبية على خلفية تسرب معطيات ملايين المشتركين في العالم عبر فيسبوك إلى شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وكانت هذه الفضيحة قد أثرت على صورة فيسبوك في العالم بأسره.

وتولي المؤسسات الأوروبية أهمية قصوى لحسن سير السوق الرقمي، الذي يجب أن يترافق بمستوى عال من الحماية للبيانات الشخصية وقواعد فعالة في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك، كما “يجب أن يتحمل عمالقة الانترنت المسؤولية عن المحتويات التي ينشرونها، بما في ذلك الأخبار الكاذبة والمحتوى غير القانوني”، وفق تصريحات متطابقة للعديد من النواب الأوروبيين.

ويريد الاتحاد الأوروبي أن يعزز مفهوماً مفاده أن الحرية يجب أن تكون مصحوبة بالمسؤولية.

وهذا وقد لاقى الإعلان عن زيارة مؤسس فيسبوك لمقر الجهاز التشريعي الأوروبي استحساناً لدى العديد من النواب، الذين طالبوا بأن تكون جلسات الاستجواب علنية كما حدث في الكونغرس الأمريكي.