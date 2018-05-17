جينتيلوني: سأطمئن القادة الأوروبيين بشأن ما يجري في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني إنه “سيسعى لطمأنة القادة الأوروبيين” خلال القمة في العاصمة البلغارية صوفيا، إلا أنه أضاف، في إشارة إلى الوثيقة المتداولة لبرنامج حكومة الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال)، “لكن عندما أسمع مقترحات غير واقعية وغريبة فسوف يبدو من الصعب طمأنتهم”.

وقال جينتيلوني لقناة التلفزة الأولى العامة، إذا تساءل الأوروبيين عما يحدث في إيطاليا ، “إجابتي هي، كما هو الحال دائما، أن إيطاليا تجاوزت أزمة صعبة، وهي الآن في وضع إقتصادي مشجع. وأنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لدينا نسبة نمو كتلك في ألمانيا، كما قلصنا تدفقات الهجرة، التي يديرها مهربو البشر، بنسبة 80 في المئة”

ولكن جينتيلوني، القيادي في الحزب الديمقراطي، حذر من أنه “من الممكن الابتعاد وبسرعة عن مسار هذه السنوات الخمس أو الست الذي أخرجنا من الأزمة الاقتصادية. الانعطاف منه لن يقود إلى جنة النعيم بل إلى شفا الهاوية”.

ونوه رئيس الحكومة المستقيلة بأن “إيطاليا من الدول الأوروبية الكبرى واستعادت مصداقيتها في هذه السنوات. والآن بوسعها إبداء رأيها بقوة في النقاش الراهن عن مستقبل أوروبا: أوروبا أكثر نموا وتضامنا بشأن الهجرة، وأكثر حضورا على الساحة الدولية. يتعين علينا أن نؤمن بمستقبل أوروبا، ولا نعتبرها مصدر إنزعاج”