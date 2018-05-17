رئيس الوزراء الفلسطيني يشارك بقمة التعاون الاسلامي الطارئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غادر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الخميس الأراضي الفلسطينية متوجها إلى إسطنبول بتركيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس محمود عباس في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، بخصوص التطورات في قطاع غزة والقدس.

وكان الرئيس الفلسطيني اجرى قبل يومين عملية جراحية في الأذن الوسطى ما يمنعه من السفر لأسبوعين.

وجاء انعقاد المؤتمر بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء الرئيس التركي وعددا من رؤساء الوزراء وقادة الدول العربية والإسلامية، للوقوف على “تصعيد الاحتلال وانتهاكات جيشه بحق أبناء شعبنا في غزة، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لا سيما تزامن ذلك مع ذكرى النكبة.

ويرافق رئيس الوزراء كل من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ووزير الأوقاف يوسف دعيس، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، وعدد من المسؤولين.