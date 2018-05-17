كتلة الخضر الأوروبية: قلق من اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد يإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي عن عميق قلقها بعد الأنباء الواردة من إيطاليا والتي تفيد باتفاق كل من رابطة الشمال وحركة خمس نجوم على تشكيل تحالف حاكم بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في 4 آذار/مارس الجاري ولم تسفر عن أغلبية برلمانية مطلقة.

وحذر الرئيس المشارك للمجموعة فيليب لامبرت (بلجيكا)، من مخاطر حكومة إيطالية بهذا الشكل على المشروع الأوروبي، مشيراً إلى أن السياسة التي يتبنيانها “مسيئة جداً للمشروع الأوروبي ككل”.

واسهب لامبرت في الحديث عن نوايا الأحزاب المنخرطة في الحكومة الإيطالية الجديدة سواء من ناحية “إنكارها لواقع التغير المناخي أو معارضتها لإصلاح نظام دبلن للجوء”، على حد وصفه.

وعبرت المجموعة عن غضبها تجاه هذا الاتفاق، حيث رأت أن “ما حدث لا يوضح الطريق الذي ستسلكه إيطاليا مستقبلاً”، حسب قول برلمانييها.